В перечень субсидируемых рейсов включили еще два маршрута из Нижнего Новгорода

Перелеты из Нижнего Новгорода в Петрозаводск и Томск добавили в перечень субсидируемых маршрутов на 2023 год, сообщили в Росавиации. Таким образом, в этом году нижегородцам будут доступны льготные билеты по 16 направлениям.

Летать из Нижнего Новгорода в Петрозаводск планирует авиакомпания «Икар», рейсы заявлены дважды в неделю с 1 мая по 30 октября.

Перелеты из Стригино в Томск планирует «ЮВТ Аэро». Рейсы должны выполняться дважды в неделю с 1 июля до конца 2023 года.

Льготные билеты на субсидируемые рейсы доступны гражданам в возрасте до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, инвалидам и сопровождающим их (в некоторых случаях), а также членам многодетных семей.

Всего перечень субсидируемых региональных маршрутов увеличили до 303 направлений. В январе глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ведомство планирует «снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорциональному количеству выкупаемых самолетов». Пока в бюджете на это заложено лишь 25 млрд руб.

Анастасия Еремина