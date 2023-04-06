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Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Карелию запустят 2 мая

Рейсы из Нижнего Новгорода в Петрозаводск (Карелия) запустит 2 мая авиакомпания Nordwind (совместно с «Икаром»). Самолеты Embraer 190 будут летать по вторникам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино.

Набережная Онежской губы в Петрозаводске

Набережная Онежской губы в Петрозаводске

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Набережная Онежской губы в Петрозаводске

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Время в пути составит около двух часов. Стоимость билетов на ближайший рейс до Петрозаводска – от 4,5 тыс. руб., указано на сайте авиакомпании.

Ранее Росавиация включила маршрут Нижний Новгород – Петрозаводск в перечень субсидируемых в 2023 году.

Анастасия Еремина

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