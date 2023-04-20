Самый богатый депутат Петербурга задекларировал 106 млн рублей дохода

Подавляющее большинство депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга воспользовались правом не раскрывать свои фамилии, публикуя сведения о доходах. Самым богатым парламентарием оказался некто под номером «27», который задекларировал 106 млн руб. Это почти в три раза больше заработка прошлогоднего лидера по доходам, Алексея Далматова из «Единой России», доходы которого составили 32 млн руб.

Одним из первых добровольно опубликовал свою декларацию спикер ЗакСа Александр Бельский. За 2022 год он заработал 4,1 млн руб., его доходы выросли на 1 млн руб., писал «Ъ-СПб». Он также приобрел новый BMW X7 xDrive30d, стоимость которого достигает 10 млн руб. Этот автомобиль, как и другие Jaguar XF и Mercedes-Benz GL-Class GL 350 CDI, записаны на его супругу.

Также свои доходы раскрыли депутаты из фракции «Яблоко» в ЗакСе. Александр Шишлов за 2022 год заработал 3,7 млн руб., в его собственности Citron С5 Aircross и 4\5 долей в квартире площадью 104 кв. м. В свою очередь депутат Борис Вишневский задекларировал 3,5 млн руб. дохода, он также владеет 50% квартиры площадью 82,9 кв. м. и машиной Opel Astra.

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 февраля подписал федеральный закон о публикации деклараций без персональных данных. Парламентарии продолжат сдавать декларации о доходах, расходах и имуществе, однако они будут публиковаться без персональных данных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Декларации ищут путь к читателю».

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