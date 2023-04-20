ВМС Ирана заявили, что принудили атомную подлодку США сменить курс в Ормузском проливе

Командующий Военно-морскими силами Ирана Амир Шахрам Ирани заявил, что иранская подводная лодка Fateh засекла в Ормузском проливе атомную подводную лодку США USS Florida. ВМС Ирана принудили американскую подлодку выйти на поверхность и сменить курс, передает агентство Tasnim слова господина Ирани. При этом в ВМС США утверждают, что заявления иранского командующего не соответствуют действительности и в указанном районе вообще нет американских субмарин.

Как заявил командующий, USS Florida приложила все усилия, чтобы незамеченной пройти Ормузский пролив. Он сообщил, что американская подлодка получила предупреждение от иранских ВМС, потому что она «в некоторой степени» приблизилась к территориальным водам Ирана.

Господин Ирани призвал США объяснить, почему их подводные лодки нарушают правила навигации на важнейшем участке морского пути. США должны соблюдать все международные правила, подчеркнул командующий.

«Заявление Ирана абсолютно ложно. Никакая американская подводная лодка в последнее время не проходила через Ормузский пролив. Это заявление — очередная иранская дезинформация, которая дестабилизирует регион. Пятый флот США продолжает действовать везде, где позволяет международное право»,— говорится в заявлении центрального командования ВМС США в Twitter.

8 апреля стало известно, что США направили на Ближний Восток подводную лодку с управляемыми ракетами USS Florida «для содействия в обеспечении стабильности и региональной безопасности». Представитель Пятого флота коммандер Тимоти Хокинс позднее заявил, что США направили подлодки в регион, в частности, для сдерживания Ирана.

Эрдни Кагалтынов