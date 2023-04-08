США отправили подлодку с крылатыми ракетами на Ближний Восток

Ударная атомная подводная лодка США Florida осуществляет патрулирование в Ближневосточном регионе. Как сообщил представитель ВМС США Тимоти Хокинс Reuters, тем самым США усиливают свой базирующийся в Бахрейне военно-морской флот «для содействия в обеспечении стабильности и региональной безопасности».

Представитель американского флота в Бахрейне отказался комментировать миссию подлодки.

Как передает Bloomberg, подводная лодка прибыла в регион 6 апреля, пройдя через Суэцкий канал в Красном море. По данным Центрального командования ВМС США, на которые ссылается агентство, американский военный корабль Florida — атомное судно, способное нести до 154 крылатых ракет «Томагавк».

Лусине Баласян