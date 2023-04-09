США отправили подлодку с ракетами Tomahawk на Ближний Восток для сдерживания Ирана

Развертывание подводной лодки USS Florida предназначено для сдерживания Ирана и поддержания стабильности одного из самых загруженных морских путей в мире, сообщил представитель флота. О том, что ВМС США направили на Ближний Восток подводную лодку с управляемыми ракетами, стало известно 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран USS Florida

Фото: Daniel Viramontes/U.S. Navy photo/Handout FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. T, Reuters USS Florida

Фото: Daniel Viramontes/U.S. Navy photo/Handout FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. T, Reuters

По словам представителя ВМС США, Florida, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk, вошла в регион 6 апреля и начала переход через Суэцкий канал 7 апреля.

«Недавние события, в том числе удары в Сирии и публичные угрозы Ирана торговым судам, побудили нас напомнить региональным морякам о необходимости сохранять бдительность»,— заявил представитель 5-го флота, базирующегося в Бахрейне, коммандер Тимоти Хокинс (цитата по The Washington Post; WP).

Публичное заявление о местонахождении подводной лодки весьма необычно, поскольку американские военные обычно не обозначают присутствие своих подлодок, в отличие от кораблей и самолетов, которые можно отследить, отмечает WP.

Военные США и израильские спецслужбы заявили, что аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) готовили атаку беспилотников против принадлежащих Израилю гражданских торговых судов, плавающих в Персидском заливе и Аравийском море. Об этом сообщили двое высокопоставленных представителей западной разведки, осведомленных об угрозах, на условиях анонимности.

Тем временем иранский эксперт, близкий к КСИР, заявил, что Иран рассматривает атаки на принадлежащие Израилю суда в регионе как одно из средств возмездия за израильские авиаудары в Сирии, в результате которых в марте погибли двое военных из КСИР.

Министерство обороны Израиля 8 апреля назвало Иран «величайшей дестабилизирующей силой в регионе». В последние недели Израиль активно наносил удары по военным объектам «Хезболлы» и других проиранских сил на территории Сирии.

Подробнее о развитии ситуации в регионе читайте в публикации «Ъ» «Израиль попридержал фронты».

Мария Федотова