Сезон футбольного возрождения

Чуть ли не главной темой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стало итальянское футбольное возрождение. В составе стамбульского финала турнира уже точно будет один представитель Италии, который определится в полуфинальном противостоянии двух соседей — «Милана» и «Интера». И такой успех этой страны выглядит примечательным событием, учитывая, что больше десятилетия она находилась даже не на вторых, а скорее на третьих ролях в главном еврокубке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Интер» впервые с 2010 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов (на фото — форвард итальянской команды Лаутаро Мартинес (справа) забивает второй мяч в ворота «Бенфики»)

Фото: Simone Spada / LaPresse / AP «Интер» впервые с 2010 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов (на фото — форвард итальянской команды Лаутаро Мартинес (справа) забивает второй мяч в ворота «Бенфики»)

Фото: Simone Spada / LaPresse / AP

Полный состав полуфинальных пар Лиги чемпионов определился в среду по итогам двух ответных матчей четвертьфинальной стадии. «Манчестер Сити» без труда добил поверженного им дома — 3:0 — другого гиганта, «Баварию», сыграв с ней вничью со счетом 1:1. В другой встрече «Интер» и «Бенфика» устроили в Милане увлекательную перестрелку, также разойдясь миром — 3:3. Такой исход вполне устраивал хозяев поля, которые благодаря гостевому выигрышу — 2:0 — создали огромный запас прочности.

Результат миланского матча лишь добавил актуальности и так уже довольно заметной теме. Дело в том, что после него ясно, какую страну будет представлять один из участников финала. Сетка, отправившая «Манчестер Сити» биться с победителем прошлогоднего розыгрыша «Реалом», свела «Интер» в полуфинале с соседом «Миланом». То есть без Италии в финальном матче, который состоится в Стамбуле 10 июня, уже не обойдется. И речь идет о ее возвращении в борьбу за ценнейший клубный приз после длительного перерыва. Вернее, речь идет даже не о нем, а чем-то похожем на яркий итальянский футбольный ренессанс.

Надо думать, успело созреть уже целое поколение болельщиков, для которых еврокубковое доминирование Италии — легенда из далекого прошлого.

Между тем когда-то оно ведь было реальностью. Если брать финалы главного еврокубка в период с 1991 по 2010 год включительно, то более чем в половине случаев, в 11 из 20, присутствовал итальянский клуб. А в финале 20-летней давности их было два: «Милан» тогда одолел в Манчестере «Ювентус». В трех турнирах — 2003, 2005 и 2006 годов — в топ-восьмерку проникали сразу три итальянские команды, и это, надо сказать, никого особенно не удивляло. Наоборот, казалось, что такой расклад вполне в порядке вещей.

Но он рухнул как раз в 2010 году. После того как «Интер» выиграл Лигу чемпионов, справившись с «Баварией», Италия вдруг лишилась своего вроде бы такого прочного статуса, получив взамен статус страны, находящейся на вторых, а то и на третьих ролях. За следующие 12 лет она была дважды представлена в финальном матче. Но оба раза туда пробивался проигравший «Барселоне» и «Реалу» «Ювентус», который настолько выделялся на фоне остальных итальянских клубов, в том числе клубов со звучными названиями, что как-то странно его персональные относительные успехи приравнивать к успехам общим. Итальянская лига, разумеется, никуда не выпадала из «большой европейской пятерки», однако никому уже не приходило в голову равнять ее с флагманами — английской, испанской лигами. Там все круче, включая спортивные достижения.

С этой точки зрения все, что случилось в текущем сезоне, и вправду тянет на невероятный прорыв. Особенно впечатляющим делает его тот факт, что к этому моменту совсем сдулся «Ювентус», который сейчас не претендовал бы на золото национального первенства, даже если бы сохранил 15 очков, отнятых за финансовые нарушения. Зато прибавили те, кто долго находился в его густой тени. Спустя более полутора десятилетий Италия снова отправила в восьмерку три клуба. Причем в четвертьфинале сошел наиболее трендовый из них — создавший в чемпионате Италии колоссальный запас прочности «Наполи», уступивший «Милану». А последний, между прочим, как и «Интер», располагается пока за пределами тройки сильнейших команд итальянского первенства: в нее наряду с неаполитанцами входят столичные «Лацио» и «Рома». Факт тоже намекает на справедливость тезиса о нежданном возрождении. Финалистом Лиги чемпионов может стать команда без медали чемпионата — значит, его уровень действительно высок.

Впрочем, не исключено, что вывод поспешный. Смакуя итальянский рывок, не стоит забывать о нескольких нюансах. Например, о том, что в последнем рейтинге Deloitte Money League, ранжирующем клубы по размеру заработков, единственным клубом из Италии в двадцатке был бедовый «Ювентус». Или о том, что свежие новости про показывающих шикарную игру молодых футболистов, которые сейчас на виду в тех командах, что участвовали в четвертьфинальных матчах — таких как Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен из «Наполи», Рафаэль Леан и Брахим Диас из «Милана»,— сводятся в основном к рассуждениям о том, какой из английских грандов купит их летом и сможет ли «Бавария» у английского гранда талант перехватить. Ну и точно не стоит забывать о наборе зарубежных соперников, доставшихся трем совершившим прорыв клубам в play-off. В нем «Тоттенхем», «Айнтрахт», «Порту» и «Бенфика». И это вообще-то чересчур скромный набор, чтобы из того обстоятельства, что он не устоял под итальянским натиском, извлекать решительные выводы. Для них все-таки правильнее подождать как минимум стамбульского финала.

Алексей Доспехов