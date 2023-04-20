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Путин призвал чиновников с «теплотой и заботой» помогать коллегам, из новых регионов

Президент России Владимир Путин отметил муниципальных чиновников, которые добровольно отправились работать в новые регионы. Он призвал российских муниципальных служащих «с теплотой и заботой» оказывать им помощь.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Совета при президенте России по развитию местного самоуправления

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Совета при президенте России по развитию местного самоуправления

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Совета при президенте России по развитию местного самоуправления

Фото: пресс-служба президента РФ

«Знаю, что среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там ... Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских условий и регионального и муниципального управления. И нужно с теплотой и заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России»,— сказал господин Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Президент отметил, что пока проблем с муниципальным управлением в присоединенных регионах несравнимо больше, чем в других, однако работа идет «в целом с позитивным результатом».

Господин Путин заявил, что муниципальные чиновники должны знать потребности семьи каждого участника военной операции. Кроме того, президент назвал важным личное регулярное общение муниципальной власти с населением, по его словам, цифровизация не заменит этого.

В ходе заседания президент обратил внимание на то, что доходы в бизнесе всегда больше, чем в муниципальном управлении, поэтому нужно подумать о стимулах для чиновников. «Надо актуализировать показатели эффективности органов местного самоуправления и на их базе создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена, поддерживать тех, кто стимулирует экономический рост, привлекает инвестиции, создает благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, укрепляет налоговую базу»,— сказал он. Президент призвал сделать муниципальную службу привлекательной для «молодых, образованных, современных, инициативных людей».

Россия в ходе военной операции на Украине присоединила Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Украина не признает эти решения Москвы.

Об интеграции новых регионов — в материале «Ъ» «Новые регионы не идут окружным путем».

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