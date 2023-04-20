Путин призвал чиновников с «теплотой и заботой» помогать коллегам, из новых регионов

Президент России Владимир Путин отметил муниципальных чиновников, которые добровольно отправились работать в новые регионы. Он призвал российских муниципальных служащих «с теплотой и заботой» оказывать им помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Совета при президенте России по развитию местного самоуправления

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин во время заседания Совета при президенте России по развитию местного самоуправления

Фото: пресс-служба президента РФ

«Знаю, что среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там ... Долгие годы они жили в совершенно других, отличных от российских условий и регионального и муниципального управления. И нужно с теплотой и заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России»,— сказал господин Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Президент отметил, что пока проблем с муниципальным управлением в присоединенных регионах несравнимо больше, чем в других, однако работа идет «в целом с позитивным результатом».

Господин Путин заявил, что муниципальные чиновники должны знать потребности семьи каждого участника военной операции. Кроме того, президент назвал важным личное регулярное общение муниципальной власти с населением, по его словам, цифровизация не заменит этого.

В ходе заседания президент обратил внимание на то, что доходы в бизнесе всегда больше, чем в муниципальном управлении, поэтому нужно подумать о стимулах для чиновников. «Надо актуализировать показатели эффективности органов местного самоуправления и на их базе создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена, поддерживать тех, кто стимулирует экономический рост, привлекает инвестиции, создает благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, укрепляет налоговую базу»,— сказал он. Президент призвал сделать муниципальную службу привлекательной для «молодых, образованных, современных, инициативных людей».

Россия в ходе военной операции на Украине присоединила Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Украина не признает эти решения Москвы.

Об интеграции новых регионов — в материале «Ъ» «Новые регионы не идут окружным путем».