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Коммерсантъ FM
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Набиуллина: Банк России не может снять ограничения на выдачу иностранной валюты

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не может снять ограничения на выдачу наличной иностранной валюты. Действие лимита на снятие в $10 тыс. регулятор продлил 6 марта.

«Здесь, к сожалению, эти ограничения действуют, мы поменять эту ситуацию не можем… Это связано с тем, что в нашу страну прекратился ввоз наличных, поэтому по этим вкладам был установлен лимит получения наличных $10 тыс.»,— сообщила госпожа Набиуллина на выступлении в Госдуме с отчетом за прошлый год (цитата по «Прайму»).

Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Главное

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Лимит на снятие долларов США и евро регулятор внедрил 9 марта 2022 года — до 9 сентября. В августе ЦБ продлил действие ограничений до 9 марта 2023 года. В марте 2023 года — снова до 9 сентября. Согласно правилам, банки могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года, на продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

О том, как банки и население учатся обходиться без долларов и евро — в материале «Ъ» «Детоксикация сбережений».

Григорий Лейба

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