Обязанности председателя Ростовского облсуда с 7 апреля будет исполнять Фарида Калюжная

Обязанности председателя Ростовского областного суда с 7 апреля будет исполнять Фарида Калюжная, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

«Фарида Калюжная будет замещать председателя. Информацией об отставке Елены Золотаревой мы не располагаем», — ответили корреспонденту в пресс-службе.

Госпожа Калюжная является заместителем председателя суда.

Издание «Город N» сообщило со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей, что с 7 апреля Елена Золотарева покинет свой пост.

«Она добровольно подала в отставку», — цитирует издание ответ ВККС.

Ранее сообщалось, что председатель областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова являются фигурантами уголовного дела.

Анастасия Назарова