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Коммерсантъ FM
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Глава Минэнерго отверг жалобы операторов связи на рост тарифов на подключение к электросетям

Глава Минэнерго Николай Шульгинов отреагировал на жалобы операторов связи и башенной инфраструктуры на значительное увеличение затрат на присоединение объектов связи к электросетям. Он указал, что, несмотря на рост тарифов на подключение, они «все равно остаются льготными», и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) стоило бы проверить расходы операторов.

Николай Шульгинов

Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хотелось бы предложить ФАС посмотреть, по какой цене они (операторы связи.— "Ъ") покупают оборудование, оптоволоконные линии связи, почему у них дорогие вышки, почему неграмотно выбирают расположение базовых станций. Надо с этим разобраться. Но, вообще, тарифы на присоединение выросли, но они остаются льготными, они экономически необоснованы»,— отметил министр (цитата по ТАСС).

По словам Николая Шульгинова, стоимость энергии в России, «наверное, самая доступная в мире». «И на этом фоне начинаются такие перлы, которые публикуют в открытой печати»,— добавил он.

Ранее крупнейшие операторы связи, в частности «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС, обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву и указали на рост затрат при присоединении своих объектов к электросетям из-за отмены льготного технологического присоединения. В письме, с которым ознакомился РБК, отмечалось, что стоимость присоединения базовых станций, которая ранее составляла 30–50 тыс. руб., «выросла в разы». Затраты на подключение домохозяйств к интернету увеличились в 100 раз, до 50–60 тыс. руб., обращали внимание операторы.

С 1 июля 2022 года правительство отменило льготную ставку в размере 550 руб. на присоединение объектов мощностью до 15 кВт и установило минимальный порог льготной ставки за 1 кВт. До внесения изменений операторы платили 550 руб. за все 15 кВт, а с июля прошлого года расход увеличился до 3 тыс. руб. за каждый киловатт.

Подробнее о льготах для участников телекоммуникационного рынка — в материале «Ъ» «Операторы протянутой руки».

Милена Костерева

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