В Тихоокеанском флоте подтвердили увольнение его командующего Авакянца

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас, сообщили в ТОФ. Ранее сегодня, 20 апреля, постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что господин Авакянц получил назначение на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Авакянц (справа)

Фото: Минобороны РФ Сергей Авакянц (справа)

Фото: Минобороны РФ

«Адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ (6 апреля ему исполнилось 65 лет)»,— говорится в сообщении пресс-службы ТОФ (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня источники «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что в качестве наиболее вероятного кандидата на пост командующего ТОФ рассматривается командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина. Его место в Балтфлоте может занять вице-адмирал Владимир Воробьев, который сейчас является заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, заявил один из собеседников агентств.

Сергей Авакянц назначен командующим ТОФ в мае 2012 года. Ему присвоили воинское звание адмирала 13 декабря 2014 года. В разное время его награждали орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.