Борис Титов предложил разрешить калининградским перевозчикам рейсы по России без доплаты

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству разрешить перевозчикам из Калининградской области, помещенным под особую таможенную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), совершать рейсы по всей России без таможенных доплат. Сейчас, чтобы осуществлять перевозки между российскими регионами, владельцам автомобилей нужно уплатить пошлины и сборы, сумма которых сравнима со стоимостью 10–15-летней машины, сообщила пресс-служба господина Титова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Свободная таможенная зона — таможенная процедура, при которой товары размещаются и используются в пределах территории особой экономической зоны (ОЭЗ) или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза, говорится на сайте (.pdf) администрации ОЭЗ в Калининградской области.

Пресс-служба омбудсмена напоминает, что свободная таможенная зона в Калининградской области совпадает с административными границами региона. Местные предприниматели, приобретающие импортные автомобили, могли воспользоваться особой таможенной процедурой и осуществлять перевозки без уплаты таможенных пошлин и НДС, но льготные условия распространялись только на рейсы, которые начинаются и заканчиваются в Калининградской области. С апреля 2022 года таможенные службы стран ЕС запретили въезд на свою территорию автомобилям, зарегистрированным в РФ и Белоруссии, что лишило калининградских перевозчиков большого сегмента рынка, отмечает пресс-служба.

Для перевозок в других регионах России водителям нужно оформлять стандартную таможенную процедуру и платить пошлину, НДС и утилизационный сбор, рассчитанные по тогдашней стоимости нового грузовика, разъясняет уполномоченный по защите предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова, которую цитирует пресс-служба.

«Причем если эта сумма рассчитывалась в иностранной валюте, то она может еще увеличиться и за счет курсовой разницы. Зачастую сумма таможенных доплат сравнима с остаточной стоимостью 10–15-летней машины или даже превышает ее. Предприниматели просто не могут на это пойти. Продать автомобиль тоже невозможно, потому что при продаже наложенные ограничения никуда не исчезнут, соответственно, приобрести машины с такими ограничениями желающих будет немного»,— сказала госпожа Нижегородова.

Размер единой ставки таможенных пошлин составляет 15% от стоимости, но не менее €2 за килограмм. Стандартная ставка НДС — 20%. Она составляет 10% при реализации отдельных продовольственных товаров, товаров для детей, медицинских товаров. Величина утилизационного сбора в 2023 году определяется как произведение базовой ставки на корректирующий коэффициент, который зависит от вида и возраста транспортного средства.

По словам регионального омбудсмена, в Калининградской области насчитывается примерно 1,3 тыс. предприятий, занимающихся международными автоперевозками. Из примерно 8 тыс. фур в регионе 3 тыс. не имеют права совершать перевозки по России без доплат, передает госпожа Нижегородова данные перевозчиков.

В таких условиях господин Титов предложил правительству до 1 июня 2024 года отменить для автомобилей, прошедших специальную таможенную процедуру в Калининградской области, санкции по статье 16.19 КоАП РФ («Несоблюдение таможенной процедуры»), передает пресс-служба. Отмечается, что эту инициативу поддержали и в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

«Говорить о потерях бюджета тут вряд ли приходится, они все равно не станут платить еще одну стоимость подержанного автомобиля. Просто поставят машины без дела, а водители лишатся работы. А так сохранится деловая активность, приток налогов в бюджет. И в условиях ''альтернативной логистики'' эти фуры будут для экономики совершенно не лишними на восточном направлении»,— считает омбудсмен.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что правительство поддержало инициативу, с которой выступил господин Титов. Он сообщил, что местная администрация направила в правительство соответствующее обращение.

Грузоперевозки внутри России в первом квартале выросли на 35% год к году, следует из расчетов биржи грузоперевозок ATI.SU. При этом еще быстрее, на 40%, вырос спрос на доставку грузов из других стран. Среди самых популярных направлений — Казахстан (рост втрое), Киргизия (вдвое). Существенное увеличение показали также Армения (на 79%), Белоруссия (на 65%), Турция (на 63%) и Узбекистан (на 59%).

Подробнее — в материале «Фуры пошли дружественными маршрутами».

Эрдни Кагалтынов