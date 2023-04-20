Военком Санкт-Петербурга Качковский объявил о начале рассылки электронных повесток

Санкт-Петербург присоединился к московскому эксперименту, и в весенний призыв стартовала рассылка электронных повесток через «Госуслуги». Пока что это тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда заработает Единый реестр воинского учета, рассказал журналистам главный военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский, его слова передает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: zakon.gov.spb.ru Фото: zakon.gov.spb.ru

На городском сборном пункте, где состоялась первая отправка призывников в войска, он также отметил, что прорабатывается возможность оповещения призывников по SMS. Господин Качковский напомнил, что план набора для Петербурга составляет около 3 тыс. человек. Военком подчеркнул, что в зону боевых действий их не отправят, однако они могут оказаться на соседних с ней территориях, то есть в Белгородской, Брянской, Курской областях.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов ранее отмечал, что электронные повестки не будут иметь юридической силы в период текущего, весеннего призыва.

Подробнее о цифровом учете военнообязанных и запрете выезда из страны — в материале «Не думай о повестках свысока».

Александр Просяник, Санкт-Петербург