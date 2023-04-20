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Коммерсантъ FM
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«Сбер» представил новые модели фирменных умных телевизоров

«Сбер» расширил линейку электроники от SberDevices — в ассортименте умных телевизоров Sber появилась 21 новая модель диагональю от 32 до 65 дюймов.

В зависимости от размера устройства имеют разрешение HD Ready, Full HD и 4K, а топовые модели — от 50 до 65 дюймов — оснащаются QLED-матрицей разрешением 4K Ultra HD. Все новые телевизоры получили улучшенную акустику за счет новых динамиков и перенастроенного эквалайзера. Заявлено, что обновление софта также позволило увеличить быстродействие телевизоров, снизив время на выполнение пользовательских команд.

Как и остальные модели телевизоров Sber, новинки построены на базе российской открытой операционной системы «Салют ТВ» и поддерживают эфирные каналы, онлайн-кинотеатры, видеохостинги и приложения. Помимо классического пульта устройства работают с голосовым ассистентом «Салют» и распознают голосовые команды.

Продажи новых телевизоров от SberDevices уже начались. Устройства стоимостью от 10,9 тыс. руб. за базовую версию доступны в официальном интернет-магазине компании, а также на маркетплейсах и в онлайн-магазинах электроники. Сроки начала продаж телевизоров офлайн пока не названы.

Максим Вершинин

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