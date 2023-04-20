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В Самаре потушен пожар в трехэтажном доме на улице Ново-Садовой

Открытое горение в расселенном трехэтажном доме на ул. Ново-Садовая, 167, в Самаре ликвидировано в четверг в 8:51 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативной службы в 6:55. Пожарные подразделения выехали на место и установили, что горят помещения на третьем этаже с выходом на кровлю на площади 200 кв. м.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Огонь тушили 42 человека и 13 единиц техники. Никто не погиб и не пострадал. Пламя локализовали на площади 250 кв. м в 7:51.

Ранее в частном секторе в Новокуйбышевске произошел крупный пожар. В результате происшествия пострадал пенсионер.

Георгий Портнов

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