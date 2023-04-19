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На крупном пожаре в частном секторе в Новокуйбышевске пострадал пенсионер

Распространение огня на месте пожара в частном жилом секторе в Новокуйбышевске остановлено в 16:58 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В результате пожара пострадал мужчина 1958 года, погибших нет»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пострадавший госпитализирован в центральную городскую больницу Новокуйбышевска. На месте работают 65 человек и 23 единицы техники, в том числе, от МЧС России – 39 человек и 11 единиц техники. К тушению огня дополнительно привлечены пожарная насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд со станции «Самара».

Пожар в трех частных жилых домах и надворных постройках на ул. Подгорная 18, 20 и 22, начался в среду днем. Пламя охватило площадь 500 кв.м.

Георгий Портнов

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