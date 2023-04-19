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В Новокуйбышевске начался пожар в трех частных жилых домах

Крупный пожар в частном секторе начался в Новокуйбышевске в среду днем. Сообщение о происшествии на ул. Подгорная, 20, поступило на пульт оперативных служб в 15:33 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение 3 частных жилых домов, площадь пожара устанавливается»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пожарные и спасатели задействованы по повышенному рангу вызова. Ранее в Самаре горели два дома на ул. Галактионовской. Огонь охватил площадь 300 кв. м.

Георгий Портнов

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