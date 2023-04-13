В Свердловской области сменили координатора «Бессмертного полка»

Руководитель волонтерской организации «Дорогами добра» Валерий Басай, координирующий свердловское отделение движения «Бессмертный полк», покинул свой пост. Его место занял советник директора колледжа железнодорожного транспорта Уральского государственного университета путей сообщения Сергей Боровиков, сообщили в пресс-службе движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новый координатор заявил, что необходимо уделить особое внимание безопасности проведения шествия Бессмертного полка, а также сделать мероприятие «настоящим праздником для всех участников».

Главой исполкома свердловского движения был выбран доцент кафедры общей психологии и конфликтологии УрГПУ Павел Ежов. Также в состав обновленного штаба вошли кандидаты наук, педагоги и члены общественных организаций.

Напомним, в прошлом году на акцию «Бессмертный полк» в Свердловской области вышли почти 200 тыс. человек, из которых 150 тыс. – в Екатеринбурге. Шествие тогда посетил губернатор Евгений Куйвашев.

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