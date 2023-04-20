«Росатом» подтвердил получение письма с требованием не использовать технологии США на Запорожской АЭС

«Росатом» получил письмо от Минэнерго США с требованием отказаться от использования ядерных технологий страны на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Госкорпорация передала ответ на него по дипломатическим каналам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Росатома».

«Мы проинформировали МИД России о нашей готовности обсуждать с американской стороной интересующие их вопросы в рамках действующих Соглашений»,— сообщили в пресс-службе госкорпорации. Там добавили, что Россия соблюдает международные обязательства в области экспортного контроля и не собирается их нарушать.

19 апреля CNN сообщил, что Минэнерго США предупредило «Росатом» о наличии «ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США» на ЗАЭС. 20 апреля советник главы концерна «Росэнергоатом», управляющего станцией, Ренат Карчаа сказал, что запасов американского ядерного топлива на ЗАЭС хватит на четыре года. Он добавил, что российская сторона собирается отказаться от его использования раньше этого срока.

Олеся Павленко