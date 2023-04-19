Фонбет Кубок России

«Путь РПЛ». Финал. Первый матч. ЦСКА—«Урал» 1:1 (Медина, 89 (пен.) — Бикфалви, 70).

Ответный матч пройдет 3 мая.

«Путь регионов». 1/2 финала. Второй этап. «Акрон» (Тольятти, первая лига)—«Спартак» 2:1 (Понсе, 41; Салтыков, 45+1 — Тавариш, 78. Незабитый пенальти: Кейта («Спартак»), 23).

«Краснодар»—«Крылья Советов» 2:2 (Сперцян, 32; Кордоба, 70 — Цыпченко, 90+3; Гапонов, 90+5. Удаление: Рахманович, «Крылья Советов», 47 (2 ж. к.)); серия пенальти — 3:0.

«Акрон» и «Краснодар» вышли в первый этап финала «Пути регионов».