Полтора директора

В Ульяновске сменилось руководство ОГАУК «Ленинский мемориал». С Лидией Лариной, которая возглавляла учреждение с 2016 года, региональное министерство искусства и культурной политики решило расторгнуть контракт, однако госпожа Ларина ушла на больничный. Новым руководителем стал гендиректор Дворца культуры «Губернаторский» Владимир Мельниченко, он пока исполняет обязанности директора на полставки, оставаясь руководителем Дворца культуры. Как долго может продлиться такая ситуация, в региональном минкульте не поясняют.

В среду коллективу ульяновского областного государственного автономного учреждения культуры (ОГАУК) «Ленинский мемориал» — крупнейшего учреждения культуры региона, был представлен новый директор. Нового руководителя — Владимира Мельниченко — представила сама министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова, сообщили «Ъ-Волга» источники в Ленинском мемориале. Евгения Сидорова комментировать ситуацию отказалась. В пресс-службе министерства информацию о назначении нового руководителя подтвердили.

О том, что может быть принято решение о расторжении контракта с директором Ленинского мемориала Лидией Лариной, стало известно несколько лет назад. Ранее, как сообщал «Ъ-Волга», у госпожи Лариной были сложные отношения с частью музыкантов ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский». Один из музыкантов Владимир Никонов судился с ОГКУ по поводу незаконно заниженной заработной платы (тем, кто не перешел на срочный контракт, платили меньше ориентировочно на 10 тыс. руб.). Областной суд вынес решение о выплате музыканту недоначисленной зарплаты в размере 144 тыс. руб., госпожа Ларина, считая, что особые условия для тех, кто согласился заключить срочный договор,— это нормальная практика, направляла кассационную жалобу, однако Шестой кассационный суд согласился с решением областного суда. Региональный минкульт в этом деле поддерживал позиции Лидии Лариной. Претензии музыкантов к директору мемориала были также связаны с тем, что зимой им пришлось репетировать в холодном зале здания Ленинского мемориала, в котором идет ремонт, в то время как можно было договориться с Дворцом культуры «Губернаторский» о репетициях на его территории. Вопрос был решен после вмешательства губернатора. Позднее, 1 апреля, губернатор лично встречался с оркестром и ознакомился со всеми его проблемами.

В пресс-службе не могли пояснить, что конкретно стало причиной принятия решения о расторжении контракта с Лидией Лариной. Источник в региональной исполнительной власти сообщил «Ъ-Волга», что такая рекомендация поступила от администрации губернатора. По словам собеседника, среди причин «множество проблем мемориала, отсутствие контакта с симфоническим оркестром, проблемы с капитальным ремонтом здания», и «что-то надо было менять, а Мельниченко — хваткий, думающий человек».

В день, когда должна была состояться встреча Лидии Лариной с министром культуры, директор мемориала ушла на больничный. Уволить ее пока не могут.

В настоящее время Владимир Мельниченко является гендиректором ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» (Дворец культуры «Губернаторский»). По информации источников, под него была сформирована отдельная ставка заместителя директора Ленинского мемориала. В региональном минкульте пояснили, что пока Владимир Мельниченко назначен и.о. директора Ленинского мемориала на 0,5 ставки, при этом он остается руководителем дворца «Губернаторский». Насколько это возможно — совмещение двух столь серьезных должностей, и долго ли оно может продлиться, в минкульте пояснить не смогли, но заметили, что «окончательное решение о новом директоре, вероятно, еще будет обсуждаться».

По словам собеседников из Ленинского мемориала, в ходе представления нового директора им неофициально «рекомендовали не писать коллективные обращения в защиту Лариной». В то же время источники сообщают, что часть коллектива недовольна решением об увольнении Лидии Лариной: «Да, она жесткая в некоторых вопросах, к ней множество претензий, но в то же время менеджер она хороший».

Сама Лидия Ларина в среду была для комментариев недоступна.

Лидия Ларина — родная сестра Татьяны Мурдасовой, которая с 2011го по май 2013 года возглавляла региональный минкульт, затем, в 2014–2015 годах,— региональное управление ЗАГС, после чего, до 2018 года, руководила представительством Ульяновской области в Москве. Лидия Ларина с 2011 года возглавляла областную филармонию, с 2016 года стала директором Ленинского мемориала, после его слияния с филармонией.

Сергей Титов, Ульяновск