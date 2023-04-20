Техосмотру раскрывают все карты

ГИБДД намерена наделить своих сотрудников правом самостоятельно аннулировать диагностические карты (документы, подтверждающие прохождение ТО). Это предусматривает подготовленный полицейским ведомством проект постановления правительства. Причиной может послужить документально подкрепленное подозрение, что транспортное средство не посещало пункт техосмотра. Сейчас для аннулирования карты инспекторы ждут возбуждения административного дела или решения суда, что, как дают понять в МВД, затягивает процедуру борьбы с мошенниками, а порой приводит к постановке на учет и, следовательно, выезду на дороги не прошедшего проверку транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

19 апреля закончилось публичное обсуждение проекта постановления правительства РФ по изменению правил техосмотра автомобилей. Эту процедуру, напомним, в МВД в последние годы корректируют таким образом, чтобы прекратить практику покупки диагностических карт и обязать автомобилистов посещать пункты ТО. Так, по действующим нормам, транспортные средства должны фотографироваться во время диагностики. Также обязательно присутствие в кадре эксперта, проводящего процедуру инструментального контроля. Затем оператор загружает снимки в Единую информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) МВД. Без этого не будет сформирована электронная диагностическая карта, необходимая для заключения договора ОСАГО.

Однако мошенники, торгующие липовыми картами (услуга стоит 2–2,5 тыс. руб.; тарифы на официальный ТО — от 913 руб. до 1,5 тыс. руб. в зависимости от региона), обходят требования законодательства. Ряд компаний, например, с помощью фотошопа делает фейковые снимки машин, которые якобы приезжали на техосмотр. После этого документы загружают в систему, а клиенты получают карту. Когда такие случаи обнаруживает сотрудник ГИБДД, он вправе аннулировать документ, и такая практика существует. Однако сейчас такие действия должны предприниматься одновременно с «принятием решения» о привлечения оператора ТО к ответственности по ст. 14.4.1 КоАП (штраф до 300 тыс. руб. назначает суд). Такая формулировка, по данным “Ъ”, приводит к затягиванию процесса: инспекторы на местах, например, ждут вступления в силу решения суда или возбуждения административного дела. При этом возбудить дело в отношении юрлица (оператора ТО) бывает сложно: нужно провести «контрольно-надзорное мероприятие» (например, выездную проверку или контрольную закупку) по согласованию с прокуратурой. По данным судебного департамента Верховного суда РФ, в 2022 году по ст. 14.4.1 судами наказано 1,3 тыс. юрлиц и 327 должностных лиц за различные нарушения в области ТО (в том числе за загрузку фейковых карт), наложено штрафов на 190 млн руб.

Существующий порядок «вызывает неоднозначное толкование», не позволяя «оперативно реагировать на нарушения», указывают представители МВД в пояснительной записке. В результате автотранспорт, который фактически не допущен к дорожному движению, попадает на дорогу, что «создает угрозу другим участникам движения». ГИБДД предлагает разрешить инспекторам аннулировать карту самостоятельно в течение пяти дней после выявления подделки (или любого другого нарушения) независимо от того, заведено дело или нет.

Диагностическая карта, напомним, обязательна для движения автобусов, грузовиков и такси — за ее отсутствие нарушителю грозит штраф в 2 тыс. руб. Для владельцев легковых авто и мотоциклов документ нужен только при постановке машины на учет и при внесении изменений в конструкцию.

Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев предложение МВД поддержал, заметив, что пора «заканчивать волокиту при борьбе с фотошопом». Он напомнил про еще один проект, наделяющий ГИБДД правом отключать мошенников от ЕАИСТО (“Ъ” писал про него в сентябре 2022 года, с тех пор его судьба неизвестна): его надо принимать одновременно с упрощением процесса аннулирования.

«Инициатива хорошая, только недоработанная»,— считает глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов. Эксперт напоминает, что по действующим правилам две аннулированные карты в течение года дают основание Российскому союзу автостраховщиков лишить оператора ТО аккредитации (в этом случае он не сможет работать), но непонятно, будет ли ГИБДД уведомлять оператора о судьбе выданных карт. Предложенная ГИБДД схема, считает господин Бурдюгов, приведет к тому, что административные дела на нарушителей заводить вообще не будут, что «породит безнаказанность». «Не исключаем, что нововведения в будущем могут стать серьезным рычагом давления со стороны МВД в отношении операторов и, как следствие, может привести к тотальной коррупции, поэтому инициатива нуждается в серьезной проработке»,— говорит Максим Бурдюгов.

«С одной стороны, такая поправка позволит резко сократить количество недобросовестных участников рынка,— добавляет глава ассоциации операторов ТО "Ермак" Андрей Борисенко.— С другой — есть риск, что появится коррупционная составляющая. У сотрудников ГИБДД появятся широкие полномочия без суда и возбуждения дела аннулировать карту, выданную конкретным оператором, в каких-то своих интересах или с целью давления на какого-то другого оператора».

Иван Буранов