Глава МЧС Куренков доложил Путину об увеличении площади лесных пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе правительственного совещания с участием президента Владимира Путина сообщил, что площади природных пожаров в стране выросли в три раза, превысив показатели 2022 года. Также ведомство, по его словам, приступило и к активной подготовке к началу паводкового сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«С начала года на территории РФ зафиксировано более 1000 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 190 тыс. га. Показатели пожаров этого года уже значительно превышают прошлогодние значения. При сравнимом количестве очагов возникших пожаров их площадь увеличилась более чем в три раза»,— отметил министр во время совещания. Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Бурятии и Еврейской автономной области, пояснил глава МЧС.

По словам министра, МЧС проведено 13 тыс. обследований, выявлено и пресечено около 6 тыс. неконтролируемых палов.

Власти российских регионов также начинают борьбу с природными пожарами. Так, в Бурятии, Забайкалье и Тюменской области введен особый режим посещения лесов. Трава горела уже и в Екатеринбурге. Власти ряда регионов призывают граждан за вознаграждение сообщать о поджигателях.

Также господин Куренков рассказал, что в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах в ближайшее время ожидается «тяжелая паводковая ситуация». При этом, по его словам, МЧС уже сейчас активно готовится к помощи пострадавшим в результате паводков. Глава ведомства уточнил, что с начала половодья в 2023 году по стране было подтоплено 390 жилых и 39 дачных домов, более 9 тыс. приусадебных участков и 490 объектов транспортной инфраструктуры.

Александр Кислов