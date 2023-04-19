«"Акрон" продолжает свой путь к суперфиналу турнира»

«Акрон» из Жигулевска выбил из Кубка России по футболу московский «Спартак». Команда, которая выступает в ФНЛ, обыграла красно-белых со счетом 2:1. И это уже не первая сенсация в турнире от клуба. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Формат Кубка России по футболу сейчас таков, что в полуфинале проходит настоящий турнир, где учувствуют четыре команды. Но первым в центре внимания оказался «Спартак», который приехал в маленьких город Жигулевск для того, чтобы провести встречу с «Акроном», одним из немногих частных клубов в России. Он существует с 2018 года, но в этом сезоне уже выдал несколько сенсаций, выбив из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Поэтому ажиотаж в Жигулевске перед игрой со «Спартаком» был нереальным, причем хозяин клуба, магнат в металлургической отрасли Павел Морозов намеренно не стал арендовать большую арену, а решил играть на маленьком родном стадионе: «Дома и стены помогают, безусловно. Здесь поддержка нашего клуба будет максимальной. Мне кажется, команда впишет себя золотыми буквами в историю города».

Так что попасть на матч смогли не все, пришлось даже фан-зоны в городе для болельщиков организовывать. Но зато «Спартак» был вынужден играть на искусственном покрытии, а это у красно-белых не всегда получается. К тому же, в команде далеко не все лидеры смогли выйти на этот самый газон. В первом тайме даже не нашлось мастера, чтобы реализовать пенальти.

А затем произошло невероятное, то, о чем болельщики «Акрона» наверняка будут рассказывать своим детям — хозяева забили два мяча подряд. Болельщики на трибунах сходили с ума от счастья, а комментаторы от нахлынувших эмоций. Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в перерыве с трудом подбирал слова, чтобы объяснить, что происходит: «Ощущение, что нужно добавлять. Сейчас послушаем тренера, выйдем на второй тайм и постараемся отыграться и выиграть».

Конечно, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль начал проводить замены, а красно-белые попытались взбодриться, но тщетно. Хозяева постоянно сбивали темп и вели дело к победе. В финале был традиционный спартаковский навал и даже один забитый мяч.

Но финальный свиток зафиксировал еще одну сенсацию от невероятного «Акрона» и его главного тренера Евгения Калешина.

Даже футбольный эксперт Андрей Тихонов, который, конечно, переживал за «Спартак», признал, что «Акрон» был лучше: «Такой путь, который они прошли в турнире, — это, наверное, выдающийся результат для этой команды. Мне очень нравится, что клуб из регионов показал, как нужно играть, как нужно бороться за каждый мяч, за каждую игру».

Теперь «Спартак» ждет очередной разбор полетов и жесткая критика от болельщиков. «Акрон» же продолжает свой нереальный путь к суперфиналу Кубка России.