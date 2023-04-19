Годовая инфляция снизилась до 2,82%

Темпы роста цен в годовом выражении в России за период с 11 по 17 апреля снизились до 2,82% с 3,15% по состоянию на 10 апреля. Недельная инфляция за отчетный период замедлилась до 0,04% с 0,11% неделей ранее. С начала года повышение цен к 17 апреля составило 1,88%, следует из отчета (.pdf) Минэкономразвития РФ.

В сегменте продовольственных товаров цены за неделю выросли на 0,08% за счет увеличения темпов роста цен на плодоовощную продукцию — с 0,29% на 10 апреля до 0,66% за отчетный период. На предыдущей неделе рост цен на продовольствие составлял 0,03%, следует из отчета.

В сегменте непродовольственных товаров цены вторую неделю подряд не растут. При этом в министерстве за отчетный период зафиксировали ускорение снижения цен на электро- и бытовые природы. Продолжилось удешевление моющих и чистящих средств, говорится в документе.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен с 11 по 17 апреля замедлился до 0,06% с 0,41% неделей ранее. Согласно отчету, снизились, в частности, темпы роста цен в сфере туристических услуг (с 3,53% до 0,20%) из-за удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (снижение темпов на 0,16% после роста на 8,27%). Именно снижение инфляции в сфере услуг сильнее всего повлияло на недельное замедление темпов роста цен, отметили в министерстве.

В марте 2023 года годовая инфляция составила 3,51%, что на 7,48 п. п. ниже значения предыдущего месяца. Недельная инфляция с 4 по 10 апреля замедлилась до 0,11% с 0,13% неделей ранее. В помесячном выражении рост цен замедлился до 0,37%. В базовом сценарии Банка России годовая инфляция по итогам 2023 года составит 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В апреле показатель годовой инфляции продолжит снижаться, в последующие месяцы текущий рост цен будет более существенным, отметили в ЦБ.

Эрдни Кагалтынов