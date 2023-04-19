Credit Suisse требует $440 млн у Softbank по делу вокруг краха Greensill Capital

Credit Suisse подал иск в Высокий суд против Softbank Group, требуя у японской компании возместить $440 млн, сообщает Bloomberg. Этот иск — часть плана швейцарского банка по возвращению инвесторам средств, которые те потеряли в результате краха Greensill Capital.

Британский финтех-стартап Greensill Capital объявил о банкротстве в марте 2021 года. Компания занималась предоставлением краткосрочных авансовых кредитов для финансирования цепочек поставок своих клиентов. При этом финансировались они в основном через фонды Credit Suisse, который выделил на эти операции $10 млрд.

Иск к Softbank связан с американской строительной компанией Katerra, которая являлась одним из клиентов Greensill Capital, а ее мажоритарным акционером был как раз японский холдинг. Однако незадолго до краха Greensill Katerra добилась реструктуризации своего долга. Credit Suisse утверждает, что Softbank организовал реструктуризацию только для того, чтобы вывести свои собственные деньги из строительной компании, прекрасно зная, что Greensill, уже находящийся в состоянии свободного падения, не сможет погасить задолженность перед Credit Suisse в $440 млн.

Softbank отверг обвинения со стороны Credit Suisse: «После более чем двух лет попыток переложить вину за собственные неудачные инвестиционные решения на кого-то другого Credit Suisse наконец подал иск — но, как и ожидалось, он совершенно не обоснован»,—заявил представитель Softbank.

Подробнее о ситуации с банком читайте в материале «Вся Швейцария в страшном смятенье».

Кирилл Сарханянц