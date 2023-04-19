«Спартак» вылетел из Кубка России после проигрыша «Акрону»

Тольяттинский «Акрон» победил московский «Спартак» со счетом 2:1 в матче второго этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России и выбил столичный клуб из турнира. Матч прошел на домашнем стадионе «Акрона» в Жигулевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости

В составе хозяев отличились Андрес Понсе (на 41-й минуте) и Никита Салтыков (45+1). За «Спартак» гол на 78-й минуте забил Томаш Тавареш. При этом гостевая команда не реализовала пенальти на 23-й минуте из-за сейва вратаря «Акрона» Сергея Волкова.

Благодаря победе над «Спартаком» тольяттинский клуб вышел в первый этап финала «Пути регионов» Кубка России, в котором сыграет с победителем матча самарских «Крыльев Советов» и «Краснодара». Победа в финале «Пути регионов» позволит «Акрону» побороться за Кубок России в матче с победителем «Пути Российской премьер-лиги» (РПЛ).

«Акрон» был основан в 2018 году. Сейчас клуб выступает в Первой лиге. В нынешнем розыгрыше Кубка России команда уже выбила «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», представляющие РПЛ.

Эрдни Кагалтынов