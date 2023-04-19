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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила кредитные каникулы для созаемщиков участников спецоперации

Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности для созаемщиков участников военной операции на Украине отсрочки по кредиту или его списания. Инициатива расширяет положение закона о кредитных каникулах на всех созаемщиков участника боевых действий.

В пресс-службе Госдумы отмечают, что сих пор данной льготой могли воспользоваться лишь супруга, дети и иждивенцы — теперь же получить отсрочку по кредиту смогут все созаемщики, включая родителей и усыновителей участника военной операции.

«В случае гибели участника СВО или признания его инвалидом первой группы кредит будет списан с его родителей, если они являются созаемщиками»,— сообщил спикер ГД Вячеслав Володин (цитата по сайту Госдумы).

Право на кредитные каникулы или на списание потребительских и ипотечных кредитов участники военной операции, мобилизованные и добровольцы, получили с 7 октября 2022 года. Согласно действующему законодательству, кредитные каникулы также распространяются на супругов и детей военнослужащих. По состоянию на 1 февраля российские банки оформили кредитные каникулы участникам операции и членам их семей на 67,5 млрд руб.

Из-за отсутствия информации о статусе военнослужащего банки не всегда могут предоставить им льготы. Ассоциация российских банков 2 февраля опубликовала письмо в Федеральную налоговую службу «О подтверждении информации о военнослужащих». Ряд писем по сходным проблемам АРБ уже направляла в ФНС, Минобороны и ЦБ.

Подробнее о проблемах с оформлением кредитных каникул — в публикации «Ъ» «Мобилизации не хватает статуса».

Александр Кислов

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