Госдума сделала обязательной дактилоскопию для добровольцев

Госдума на приняла во втором и третьем чтениях законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. Пройти дактилоскопическую регистрацию должны будут те, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ, в том числе за пределами страны.

Авторами проекта закона были председатели комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Ко второму чтению внесли поправку о том, что процедуру дактилоскопии будет осуществлять Минобороны. Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный объяснял, что наличие отпечатков пальцев в единой базе позволит быстро установить личность добровольцев, участвующих в боевых действиях, в том числе на Украине.

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Лаура Кеффер