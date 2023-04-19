В Екатеринбурге арестовали активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании терроризма

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения известному активисту и пиарщику Ярославу Ширшикову, обвиняемому в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он пробудет под стражей два месяца, до 17 июня.

Защита ходатайствовала перед судом о мере пресечения в виде запрета определенных действий, рассказал «Ъ» адвокат Федор Акчермышев. С решением отправить Ярослава Ширшикова в СИЗО защита не согласна и намерена обжаловать его.

Напомним, активиста задержали 18 апреля. Источник «Ъ» сообщал, что поводом для возбуждения дела стал пост Ярослава Ширшикова в Telegram-канале, где он высказался о гибели в результате теракта военкора Владлена Татарского. Тогда активист написал, что не испытывает «и тени печали» из-за убийства военкора, которого он назвал отморозком. Вину Ярослав Ширшиков не признает.

Кроме того, по информации «Ъ», силовики проверяют связи уральского активиста с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого 29 марта задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Ярослав Ширшиков не скрывал, что общался с Эваном Гершковичем во время его командировки на Урал. Впрочем, по данным источника, силовиков интересует, о чем пиарщик говорил с журналистом и может ли он быть причастен к действиям Эвана Гершковича, которые легли в основу уголовного дела.

Подробнее об уголовном деле Ярослава Ширшикова — в материале «Ъ» «Активиста взяли за пост».

Илья Смирнов, Екатеринбург