Правительство сдвинуло сроки внедрения нормы о 100% утилизации выпущенной упаковки до 2027 года

Правительство РФ предлагает закрепить за производителем обязанность по утилизации 100% выпущенной упаковки с 2027 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. В 2022 году в кабмине рассчитывали внедрить норму с 2025 года. До этого — с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Предложили прямо в законе установить обязанность по утилизации всего объема выпущенной упаковки с 1 января 2027 года и ввели требования к утилизаторам — основным исполнителям РОП. Данный акт крайне необходим и отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами»,— написала вице-премьер в Telegram-канале.

По мнению госпожи Абрамченко, существующие инструменты РОП доказали свою неэффективность. Новые механизмы, уверена вице-премьер, поспособствуют сокращению отчетности и снижению затрат на основные функции.

«Увидим развитие самостоятельной утилизации и оптимизацию своих упаковочных решений, снижение затрат на администрирование со стороны бюджета. А в совокупности с другими предпринимаемыми правительством мерами новая РОП позволит перейти к экономике замкнутого цикла к 2030 году, добившись сокращения объемов захоронения ТКО в 2 раза, а также сортировки 100% таких отходов»,— резюмировала госпожа Абрамченко.

Правительство внедрило РОП в 2014 году. Норматив утилизации появился в 2016—2017 годах и не затрагивал упаковку. Реформу механизма кабмин начал в 2019 году.

Новую концепцию одобрили в конце 2020 года. Та устанавливала нормы по утилизации 100% упаковки, а также постепенное увеличение норматива утилизации других товаров. В 2021 кабмин отложил внедрение новых правил на год. В 2022 — до 2025 года (после реплики Владимира Путина).

Подробнее о требованиях к утилизации упаковки — в материале «Ъ» «Деньги из банки».

Григорий Лейба