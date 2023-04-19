Suddeutsche Zeitung и Spiegel: Германия передала Украине второй ЗРК IRIS-T

Германия передала Украине второй из четырех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства. Официального подтверждения передачи ЗРК IRIS-T пока не было.

В перечне поставок в рамках военной поддержки Украины на сайте немецкой канцелярии по-прежнему указан только один комплекс IRIS-T. Еще три ЗРК фигурируют в списке планируемых поставок.

По информации Spiegel, вместе с комплексом IRIS-T немецкая сторона поставила Киеву 16 ракет. Передача состоялась несколько дней назад — примерно 16 апреля, пишет газета.

Изначально Германия планировала передать Украине IRIS-T в ноябре 2022 года. Однако о поставке первого комплекса сообщили уже 11 октября. 24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении передать Киеву еще три ЗРК IRIS-T.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева