SuperJob: идею продлить майские праздники поддержали 44% нижегородцев

44% нижегородцев поддержали идею об увеличении выходных на майские праздники за счет сокращения новогодних каникул, сообщил сервис по поиску работы SuperJob по итогам собственного опроса.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Против продления майских праздников выступили 48% опрошенных нижегородцев: для них зимние выходные ценнее весенних. Идея об увеличении количества нерабочих дней весной ближе всего жителям старше 45 лет – среди них предложение поддержали 47%.
Инициативу о продлении майских праздников на рассмотрение в Госдуму внесла фракция «Новые люди». 19 апреля первый замглавы фракции и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков разослал обращения губернаторам с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими. По его мнению, россиянам необходимы «по-настоящему длинные выходные», потому что они ощущают симптомы депрессии.