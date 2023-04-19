SuperJob: идею продлить майские праздники поддержали 44% нижегородцев

44% нижегородцев поддержали идею об увеличении выходных на майские праздники за счет сокращения новогодних каникул, сообщил сервис по поиску работы SuperJob по итогам собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Против продления майских праздников выступили 48% опрошенных нижегородцев: для них зимние выходные ценнее весенних. Идея об увеличении количества нерабочих дней весной ближе всего жителям старше 45 лет – среди них предложение поддержали 47%.

Инициативу о продлении майских праздников на рассмотрение в Госдуму внесла фракция «Новые люди». 19 апреля первый замглавы фракции и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков разослал обращения губернаторам с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими. По его мнению, россиянам необходимы «по-настоящему длинные выходные», потому что они ощущают симптомы депрессии.

Елена Ковалева