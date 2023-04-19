Уволенная после поездки в Таиланд чиновница планирует стать депутатом

Уволенная после поездки в Таиланд ульяновская чиновница Светлана Опенышева планирует стать депутатом городской думы Димитровграда. Об этом она сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В начале текущего года на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Алексей Русских, заметив, что ранее «уже рекомендовал работникам правительства и всем чиновникам воздержаться во время специальной военной операции от заграничных отпусков», раскритиковал чиновников, выезжавших за границу в отпуск на новогодние праздники. Тогда фото своих поездок разместили в соцсетях замминистра спорта Максим Соболев, который провел романтический отпуск на Шри-Ланке, и замдиректора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева, отдыхавшая с мужем в Таиланде. Заметив, что «запретить это не можем», губернатор поручил подготовить специальное распоряжение по поводу выезда за рубеж, а также рекомендовал непосредственным руководителям чиновников «разобраться» с отпускниками, пообещав, что иначе он разберется сам. Максим Соболев закрыл свою страницу в «ВКонтакте», госпожа Опенышева удалять фотографии не стала.

Позже чиновнице было передано уведомление о том, что «на основании приказа по ОГКУ от 25.01.2023 № 9 П» должность, которую она занимает, сокращается с 1 апреля 2023 года (в соответствии с законом, через два месяца после уведомления). Там же было сообщено о ее праве расторгнуть трудовой договор досрочно по собственному желанию, в связи с чем ей будет выплачена денежная компенсация в размере среднего заработка за два месяца работы.

Светлана Опенышева родилась в апреле 1964 года, до 2007 года работала в администрации Димитровграда, была участником предвыборного штаба Сергея Морозова на выборах в декабре 2004 года, с 2007 года была приглашена в правительство региона, занимала должности вице-премьера облправительства, руководителя аппарата губернатора и правительства, курировала IT-сферу. С апреля 2016 года — директор ОГКУ «Правительство для граждан». В марте 2021 года в связи с планами губернатора Сергея Морозова реформировать деятельность ОГКУ перешла на пост заместителя и далее работала в статусе и.о. директора ОГКУ. В декабре 2021 года директором ОГКУ был назначен Олег Ягфаров.

Госпожа Опенышева известна в регионе своей активностью в соцсетях. Она стала первым чиновником в облправительстве, постоянно ведущим свой блог; у всех на слуху ситуация с инициированным ею в 2011 году «экспериментом» по обмену рабочими местами на один день с электриком ЖЭУ (эксперимент сорвался из-за излишних эмоций сторон); известны ее оскорбительные высказывания с требованиями «покинуть регион», адресованные тем, кто «пишет ложь о губернаторе». В 2019 году, находясь в отпуске, она разместила селфи «много шоколада не бывает», на котором она проходит процедуру в нафталановой (нефтяной) ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане (город Нафталан). Губернатор Сергей Морозов решил «провести служебную проверку и уволить Опенышеву», поскольку «нельзя так кичиться своим достатком». Комиссия по этике пришла к выводу, что своим постом госпожа Опенышева «в определенной степени опорочила честь и достоинство чиновника», и рекомендовала губернатору объявить ей ­выговор.

Подробнее о скандале с ульяновской чиновницей — в материале «Ъ-Волга» «Отпуск с сокращением».

Андрей Сазонов