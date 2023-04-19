Полуфиналист со стажем

Выйдя в полуфинал Лиги чемпионов после гостевой победы в ответном матче над «Челси» со счетом 2:0, «Реал» подтвердил статус самого стабильного гранда Европы, а его наставник Карло Анчелотти — самого стабильного в плане добычи еврокубковых результатов тренера. Впрочем, в данном случае мадридский прорыв выглядит не столько большой доблестью сродни прошлогодней, сколько шикарной компенсацией от судьбы за мучения, с которыми он добрался до титула в предыдущем розыгрыше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти

Фото: Chris Brunskill / Fantasista / Getty Images Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти

Фото: Chris Brunskill / Fantasista / Getty Images

После ответного четвертьфинального матча между «Реалом» и «Челси» многие медиаресурсы, конечно, с удовольствием приводили броские цифры, характеризующие мощь и стабильность мадридского клуба и талант его нынешнего наставника. Если за точку отсчета брать старт предыдущего десятилетия, 2010 год, то получится, что за пришедшуюся на этот отрезок чертову дюжину сезонов как минимум в полуфинал Лиги чемпионов испанский гранд пробился уже в 11-й раз. То есть за 13 лет случилось всего-то два срыва. И это, конечно, потрясающий даже по меркам крупнейших континентальных гигантов результат. Результат, придающий «Реалу» имидж фактически непотопляемой махины: он может переживать не лучшие времена, но и, борясь с проблемами, которые иных отправляют на дно, все равно в турнире, важнее, престижнее, в конце концов, выгоднее которого в клубном футболе ничего не существует, не оступится, пройдет в ту стадию, что гарантирует хорошую отдачу в имиджевом и финансовом плане.

А персонально для Карло Анчелотти нынешний полуфинал будет уже девятым. И на сутки по их количеству он превратился в совладельца рекорда. На сутки — потому что в среду поздно вечером по московскому времени определялся соперник «Реала» в полуфинале. Выясняли, кто им будет, «Бавария» и «Манчестер Сити» во главе с другим девятикратным полуфиналистом Лиги чемпионов в качестве тренера Пепом Гвардиолой. А учитывая исход первой встречи (3:0 в пользу английского клуба дома), сомнений в том, что Гвардиола округлит число проникновений в топ-четверку, было мало.

Но в любом случае достижение Анчелотти впечатляет. Более того, оно впечатляет даже в сравнении с показателями Гвардиолы.

Тому ведь было чуточку проще его добиться. С 2008 года Пеп Гвардиола трудится исключительно в клубах, для которых полуфинал Лиги чемпионов — что-то вроде нормы: в «Барселоне», «Баварии», теперь вот в «Манчестер Сити». При этом каждый раз, приходя на новое место работы, испанец, строго говоря, получал в распоряжение уже созревшую для подвигов команду, требовавшую лишь тонкой огранки и доводки.

С Карло Анчелотти история сложнее. До второго появления в «Реале» летом 2021 года он трудился в еще довольно рядовом «Наполи» и «Эвертоне». И в «Реал» он вернулся в тот момент, который как благоприятный точно не охарактеризуешь. Анчелотти пригласили, чтобы выбраться из слишком бросающегося в глаза кризиса: мадридцы, например, остались без золота чемпионата Испании, даже несмотря на провал погрузившейся тогда в абсолютный хаос «Барселоны».

Впрочем, какими бы эффектными ни были цифры, рассказывающие о силе «Реала» и человека, его тренирующего, более подходящей применительно к нынешнему маршу мадридцев по сетке Лиги чемпионов смотрится версия еще более иррациональная. О высшей справедливости.

Год назад судьба в play-off Лиги чемпионов подкидывала «Реалу» одно за другим сложнейшие испытания.

В 1/8 финала — могучий ПСЖ, в четвертьфинале — тот же «Челси», но тогда еще носящий звание обладателя ценнейшего среди трофеев и очень опасный. Чтобы выбить парижан, мадридцам пришлось переварить проигрыш в первой встрече со счетом 0:1 и гол Килиана Мбаппе, которым он открыл счет в ответной. Чтобы выбить лондонцев, им пришлось переварить конфуз во второй, домашней игре. К ней «Реал» подошел после гостевой победы — 3:1 — в роли стопроцентного фаворита, который уже никак не может упустить выигрыш, но в основное время обреченный «Челси» отставание наверстал, и его оппоненту потребовалось выгрызать полуфинал в овертайме.

Сейчас же испанский клуб словно получил щедрую компенсацию за выпавшие на его долю мучения. В 1/8 финала — «Ливерпуль», совсем не похожий на самого себя недавнего, в четвертьфинале — изменившийся до неузнаваемости «Челси», который после приобретения клуба у Романа Абрамовича консорциумом во главе с Тоддом Бёли потратил за два трансферных окна на трансферы свыше £500 млн, но вместо взлета отправился в крутейшее пике, опозорившись во всех турнирах со своим участием. И было бы странно, если бы Лига чемпионов для команды, не входящей в первую десятку чемпионата Англии, стала бы исключением, островком счастья в безбрежном море бед. Как было бы странно, если бы вместо привычного уже отсутствия продуктивных атакующих идей «Челси» в ответном матче продемонстрировал знание и умение отыгрывать отрывы, едва не принесшее ему удачу в противостоянии с «Реалом» в 2022 году.

Алексей Доспехов