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Коммерсантъ FM
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Закон признал вора

Радик Татарин осужден на 9-летний срок

В Иркутской области вынесен первый в регионе приговор по так называемой воровской статье УК РФ — 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Уроженец Татарстана Радик Шафигуллин, в криминальной среде известный также как Радик Татарин, решением областного суда приговорен к девяти годам лишения свободы. Несмотря на то что санкция оказалась всего лишь на год выше минимально возможной, отбывать наказание «авторитету» предстоит в исправительном учреждении особого режима.

19 апреля Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 53-летнего ранее судимого уроженца Татарстана Радика Шафигуллина. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Приговор не вступил в законную силу.

«Судом установлено, что с 1998 года по настоящее время он причислял себя к категории так называемых воров в законе, обладающих авторитетом в преступной среде, воспринимался в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью. В частности, отбывая наказание в колонии строгого режима, использовал свое влияние в преступной среде в целях воздействия на лиц криминальной направленности в местах лишения свободы и за их пределами на территории Иркутской области»,— уточняется в сообщении.

В ходе судебных прений ранее озвучивалась информация о том, что Шафигуллин, по данным следствия, находясь в исправительных учреждениях Татарстана, Красноярского края, Новосибирской области, Иркутской области, «принимал активное участие в решении общеуголовных вопросов, возникающих в среде осужденных и лиц, придерживающихся криминального образа жизни на свободе».

В частности, в 2019 году по предложению Шафигуллина был назначен так называемый положенец города Черемхово Иркутской области.

Уголовное дело в отношении Радика Татарина расследовалось сотрудниками СКР по Иркутской области. В ведомстве напоминают, что мужчина в 2009 году был осужден на 20 лет лишения свободы за совершение в 2003 году в городе Нижнекамске убийства двух лиц и покушения на убийство одного лица, совершенные по найму организованной группой и общеопасным способом. Преступление было совершено при помощи руководителей преступного сообщества с целью распространения криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки.

С 2015 года Шафигуллин отбывал наказание в исправительной колонии №19 ГУФСИН России по Иркутской области и содержался в отряде строгих условий отбывания наказания.

«В рамках расследования уголовного дела следователями произведены следственные действия в различных субъектах Российской Федерации, допрошено более 100 свидетелей, проведен ряд судебных экспертиз. Следователями СКР совместно с сотрудниками УФСБ по Иркутской области, ГУФСИН России по Иркутской области и ГУУР МВД России выполнен значительный объем следственных и оперативно-разыскных мероприятий»,— уточняют в региональном СКР.

Решением суда Радику Шафигуллину присуждено 9 лет лишения свободы за преступления, совершенные в рамках ст. 210.1 УК РФ, а по совокупности наказания (с учетом ранее совершенных преступлений) — 10 лет.

При этом минимальная санкция данной статьи предусматривает 8 лет лишения свободы, а гособвинение запрашивало для Шафигуллина 13 лет. По решению суда отбывать срок «авторитет» будет в исправительном учреждении особого режима. В подобные места лишения свободы преимущественно отправляют тех, кто осужден пожизненно, а также серийных убийц, маньяков, террористов.

Уголовное дело в отношении Шафигуллина поступило в суд ровно два года назад, 19 апреля 2021 года. Как сообщила «Ъ» пресс-служба Иркутского областного суда, объем дела составил 20 томов. Представители защиты Радика Шафигуллина сообщили «Ъ», что окончательное решение об обжаловании приговора их доверитель примет «после того, как ознакомится с полным текстом приговора».

Влад Никифоров, Иркутск

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