Вора в законе осудят по статусу

В Иркутском областном суде завершились прения по уголовному делу в отношении уроженца Татарстана Радика Шафигуллина, известного в криминальной среде как Радик Татарин и отбывающего наказание в одной из исправительных колоний под Иркутском. На этот раз он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Прокурор попросила для Татарина 13 лет колонии. Сам Шафигуллин и его защита утверждают, что дело сфабриковано, а его возбуждению предшествовал конфликт с высокопоставленными сотрудниками областного ГУФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

22 марта в Иркутском областном суде завершены прения по делу, возбужденному региональным управлением СКР по материалам областного УФСБ в отношении уроженца Татарстана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Это первое подобное дело в региональной судебной практике. Его фигурантом является Радик Шафигуллин, известный также как Радик Татарин.

В 2009 году Верховным судом Татарстана Шафигуллин был осужден на 20 лет лишения свободы за убийство в 2003 году в Нижнекамске двух человек и покушение на убийство еще одного человека, совершенные по найму организованной группой общеопасным способом.

С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области, содержится в отряде строгих условий отбывания наказания. Новое уголовное дело в его отношении было возбуждено в январе 2020 года, в областной суд передано в апреле 2021 года.

Как отмечается в материалах, оглашенных гособвинением в суде, Радику Шафигуллину в 1998 году был присвоен социально-ролевой статус «вор».

По данным следствия, несмотря на вступившую в силу в 2019 году ст. 210.1 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, Шафигуллин «продолжил осуществлять функции “вора”».

Находясь в исправительных учреждениях Татарстана, Красноярского края, Новосибирской области, Иркутской области, Шафигуллин, говорится в деле, «принимал активное участие в решении общеуголовных вопросов, возникающих в среде осужденных и лиц, придерживающихся криминального образа жизни в преступной среде на свободе».

В частности, в мае 2019 года Шафигуллин «предложил уполномоченным на решение таких вопросов лицам из криминальной среды назначить “положенцем” города Черемхово Иркутской области Григорьева Константина Александровича, вследствие чего последний был назначен указанным “положенцем”».

В ноябре того же года Шафигуллин, «находясь на территории ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, принял решение о возвращении одному из осужденных социально-ролевого статуса “мужик” в преступной иерархии, по просьбе последнего».

Сам Шафигуллин в ходе прений призвал суд вынести «справедливый оправдательный приговор», отметив, что не является «лидером, занимающим высшее положение в преступной иерархии», не был им до 2019 года и не является в настоящее время.

По словам Шафигуллина, возбужденное уголовное дело было сфабриковано из-за возникшего летом 2019 года конфликта с высокопоставленными сотрудниками областного ГУФСИН.

В частности, Радик Татарин конфликтовал с занимавшим в то время должность начальника оперативного управления ГУФСИН Эдуардом Евдокимовым и его заместителем Сергеем Белых.

По словам подсудимого, он написал на сотрудников ГУФСИН ряд заявлений, обвиняя их в различных преступлениях, после чего Белых уволили. За это якобы Шафигуллину начали мстить. «Я обычный осужденный, а не подпольный миллионер с общаком»,— заявил Шафигуллин, назвав оговором предъявленное ему обвинение.

«Мы настаиваем, что доказательств, подтверждающих причастность к инкриминируемому преступлению, не добыто и суду не представлено, поэтому прошу оправдать моего подзащитного»,— заявила адвокат Наталья Канина.

Гособвинитель, выступая с ответной репликой, отметила, что «вина нашла свое полное подтверждение, доказательства, представленные суду, являются допустимыми, достаточными для признания Шафигуллина виновным». Гособвинение запросило для подсудимого 13 лет.

Влад Никифоров, Иркутск