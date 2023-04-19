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Коммерсантъ FM
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Кремль считает трехсторонние договоренности по Карабаху безальтернативными

Трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху являются единственной реальной базой для урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что проживающие на территории Нагорного Карабаха армяне должны принять азербайджанское гражданство или искать другое место проживания.

«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей российско-азербайджано-армянских. Эти трехсторонние договоренности являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу для урегулирования, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Алиев считает, что Армения должна официально заявить об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что достижение мира в регионе возможно в случае взаимного признания его страны и Азербайджана в советских границах 1991 года. Таким образом он фактически выразил готовность признать Карабах частью Азербайджана.

Подробности — в материале «Ъ» «Премьер Армении выложил все карты Закавказья на стол».

Лаура Кеффер

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