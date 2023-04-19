Экипаж корабля «Иван Голубец» приступил к выполнению задачи К-2 в акватории Черного моря

Экипаж морского тральщика Черноморского флота «Иван Голубец» выполнил задачу К-2 на территории одного из морских полигонов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного военного округа Фото: пресс-служба Южного военного округа

Экипаж отработал поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов. Моряки также провели корабельные учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде и борьбе за живучесть.

В марте в Черном море подлодки «Колпино» и «Старый Оскол» провели учебные стрельбы.

Курсовая задача К-2 — подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В рамках курсовой задачи оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

Екатерина Мухамедова

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