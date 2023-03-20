В Черном море учебные стрельбы провели подлодки «Колпино» и «Старый Оскол»

Подводные лодки Черноморского флота «Колпино» и «Старый Оскол» провели в Черном море торпедные стрельбы из подводного положения. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Специалисты выполнили комплекс подготовительных упражнений. Стрельбы выполняли на заданной глубине. Условную цель имитировал один из кораблей флота на безопасной дистанции.

После учебных мероприятий из воды подняли все торпеды с помощью специального катера. Эффективность применения торпедного оружия экипажами оценят в лабораторных условиях после получения данных о наведении торпед на цель.

Татьяна Ручкина

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