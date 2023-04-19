Заксобрание Петербурга не стало рассматривать инициативу «яблочников» о минимальном сроке подготовки военнослужащих

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурге на заседании 19 апреля не стали рассматривать законопроект, разработанный фракцией «Яблоко». «Яблочники» Александр Шишлов и Борис Вишневский предлагали обратиться в Госдуму, чтобы закрепить в законе минимальный срок подготовки для военнослужащих перед отправкой в зону боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Вишневский (слева) и Александр Шишлов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Борис Вишневский (слева) и Александр Шишлов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соответствующие поправки депутаты предложили внести в ст. 36 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно изменениям, срочники не могут быть направлены в зону вооруженных конфликтов до прохождения службы в течение не менее 4 месяцев и без окончания подготовки по военно-учетным специальностям, а мобилизованные — до прохождения первичной подготовки сроком не менее 15 дней.

На данный момент первый пункт закреплен в Положении о порядке прохождения военной службы, которое было утверждено указом президента от 16 сентября 1999 года. До 2013 года срок подготовки для срочников составлял шесть месяцев.

Исключить законодательную инициативу из повестки предложил депутат от «Единой России» Константин Чебыкин. По его мнению, принятие соответствующего закона «нецелесообразно». Выступая с трибуны, господин Чебыкин заявил, что прежде чем получать «технические задания непонятно откуда, депутатам от фракции "Яблоко" надо прорабатывать и уточнять наше федеральное законодательство, где уже все написано».

Высказаться руководителю фракции «Яблоко» господину Шишлову не дали, сославшись на регламент. За исключение из повестки проголосовали 39 депутатов, против — 6.

Борис Вишневский в своем Telegram-канале подчеркнул, что фракция получала обращение от граждан с просьбой выступить с такой инициативой с мая прошлого года. «Парламентское большинство не хочет ее даже обсуждать, хотя речь идет о главном праве человека — праве на жизнь»,— заключил парламентарий.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург