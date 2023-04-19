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Коммерсантъ FM
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Пропавшую после гибели матери трехлетнюю девочку из Балашихи нашли мертвой

Следователи обнаружили тело пропавшей в Балашихе трехлетней девочки, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области. По данным следствия, ребенок выпал из окна вместе с матерью.

«В ходе детального осмотра места падения женщины в Балашихе обнаружено тело девочки в полом пространстве над козырьком подъезда под плитой балкона второго этажа с травмами, характерными при падении с высоты»,— указали в пресс-службе подмосковного главка СКР.

Тело женщины с «травмами, характерными при падении с высоты» на козырьке многоэтажного дома в Подмосковье обнаружили накануне, 18 апреля. В тот же вечер следователи начали поиск трехлетней дочери погибшей: они осмотрели квартиру, придомовую территорию, канализационные коллекторы и побережье ближайшей реки. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Григорий Лейба

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