В Подмосковье трехлетняя девочка пропала после гибели матери

В Подмосковье пропала трехлетняя девочка, чья мать выпала из окна, сообщает областной СКР. Возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, вчера, 18 апреля, на козырьке подъезда многоэтажного дома обнаружено тело женщины с «травмами, характерными при падении с высоты». Каких-либо других повреждений на ее теле не нашли. У погибшей осталась трехлетняя дочь, но ее местонахождение неизвестно.

«С участием следователей-криминалистов проведен осмотр квартиры, прилегающей территории к дому, канализационные коллекторы, побережья реки Пехорка. Допрошены соседи и родственники»,— говорится в пресс-релизе СКР.

Mash со ссылкой на соцсети сестры погибшей женщины сообщил, что семья эвакуировалась из Луганска около года назад. Женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства, по словам ее сестры, в последние несколько дней состояние обострилось.

Лаура Кеффер