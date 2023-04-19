Дополнительный офис банка «Юникредит» в Сочи закроют в июне

Банк «Юникредит» закроет дополнительный офис в Сочи. Сведения об этом размещены на сайте банковской организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

6 июня закроют офис в Архангельске. Сочинский офис на ул. Горького в олимпийской столице прекратит свою работу 27 июня. Также в этот день закроется офис в Белгороде.

Представители банка заявили ТАСС, что банковские услуги можно получить через мобильное приложение Mobile.UniCredit, интернет-банк для частных лиц Enter.UniCredit и Business.Online — для компаний. Клиенты смогут обратиться в офисы банка в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Воронеже.

Как писал «Ъ», российский Юникредит-банк — дочерняя компания итальянской группы UniCredit — в 2022 году увеличил прибыль до 56,5 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем в 2021 году. Клиенты банка забрали со счетов примерно четверть средств — 240 млрд руб.

Unicredit объявляла о возможном сворачивании бизнеса в России. Судя по балансу, который раскрыл материнский банк, в РФ бизнес дочерней структуры «уже подгашивается», полагает независимый эксперт Ольга Ульянова: клиенты выводят средства со счетов, а новые не привлекаются.

Екатерина Мухамедова

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