Прибыль Юникредит-банка по итогам 2022 года увеличилась в четыре раза

Российский Юникредит-банк — дочерняя компания итальянской группы UniCredit — в 2022 году увеличил прибыль до 56,5 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем в 2021 году. Клиенты банка забрали со счетов примерно четверть средств — 240 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из отчетности компании следует, что основной отток средств с клиентских счетов пришелся на компании — 218 млрд руб., физлица забрали почти 100 млрд руб.

Активы банка за 2022 год, согласно отчетности, сократились на 17%, до 1 трлн руб. Кредитный портфель организации сократился на 27%, до 699,65 млрд руб. Чистые процентные доходы банка увеличились на треть — до 48,4 млрд руб.

В 2022 году в резервы было направлено около 6,5 млрд руб. В 2021 году на эти цели выделили 575,4 млн руб. Резервы на потери по кредитам второй отчетный год сохраняются на уровне 1 млрд руб.

Лусине Баласян