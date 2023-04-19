Adobe добавила в Lightroom инструменты на базе ИИ

Американская компания Adobe выпустила обновление для своего приложения Lightroom, в котором появились новые инструменты на базе искусственного интеллекта Sensei. Как заявляют разработчики, благодаря новым функциям значительно упрощается редактирование изображений.

Инструмент Denoise позволяет убирать цифровой шум из фотографий для улучшения качества без потерь. Эта функция будет полезна для изображений, снятых при слабом освещении. С помощью ИИ можно будет разгладить кожу и сделать четче лица на портретах, а также улучшить освещение. Инструмент Darken Beard может затемнять волосы, а Enhance Clothing увеличивает контрастность, текстуру и насыщенность. Благодаря маскированию можно регулировать цвет, контраст и тон в определенных частях изображения. Новые функции уже доступны пользователям Lightroom.

Ранее Adobe представила новый генеративный искусственный интеллект Firefly, который может по текстовому описанию создавать изображения.

Евгений Федуненко