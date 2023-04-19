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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: российские чиновники обеспокоены растущей зависимостью от китайских технологий

Некоторые высокопоставленные российские чиновники около десяти месяцев назад выразили обеспокоенность из-за рисков, связанных с чрезмерной зависимостью от китайских технологий, пишет Bloomberg. Обеспокоенность возникла после того, как введенные в отношении России санкции США и Евросоюза лишили страну доступа к альтернативным поставщикам.

В составленном летом 2022 года отчете Минцифры России, утверждает Bloomberg, говорится, что, по мнению некоторых чиновников, такие компании, как Huawei и China Mobile Ltd, могут занять доминирующее положение на российском рынке. В свою очередь, это может привести к рискам для информационной безопасности России.

Агентство также пишет, что в отчете Минцифры РФ говорится о намерении России приобрести у Китая радиоэлектронику, базовые станции, микросхемы, материалы, используемые в полупроводниках и другие технологии. По словам собеседников Bloomberg, российские и китайские чиновники, а также представители компаний провели несколько раундов переговоров, на которых обсуждались поставки технических компонентов, увеличение производственных мощностей в России и возможные инвестиции в российскую промышленность.

В МИД Китая заявили, что не могут проверить достоверность представленной Bloomberg информации. Минцифры России на запрос агентства не ответило.

После начала военной операции на Украине США и Евросоюз начали включать российских производителей и разработчиков электроники в санкционные списки, из-за чего последние оказались отрезаны от поставок зарубежных компонентов.

Отечественные производители техники также столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих. После февраля 2022 года доля брака увеличилась с 2% до 40%. Как объяснили эксперты из-за санкций и нарушений логистики импортерам приходится создавать более длинные цепочки поставок и закупать товары не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах, поэтому степень контроля за качеством продукции падает.

Милена Костерева

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