В Челябинске продлен запрет на работу кафе, где посетители заразились гепатитом

Судебные приставы повторно опечатали помещения кафе «Дархан» в центре Челябинска, где произошла вспышка заболевания гепатита А. Центральный районный суд продлил запрет на работу заведения общественного питания до 12 июня, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.

Кафе «Дархан», расположенное на улице Энтузиастов, не работает с января по решению суда. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора осмотрели заведение по истечении первого срока приостановления деятельности и установили, что нарушения не устранены. Так, в кафе не выполнены санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на профилактику гепатита А. По-прежнему отсутствует программа производственного контроля, а сам контроль, в том числе лабораторный не проводится. У одного сотрудника отсутствовала медицинская книжка, еще у одного – отметка о допуске к работе.

По итогам визита сотрудники Роспотребнадзора составили на индивидуального предпринимателя административный протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Суд, рассмотрев дело, назначил наказание в виде приостановления деятельности предприятия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вспышка заболевания гепатитом А произошла в Челябинске в январе этого года. В больницу попали не менее 50 человек, побывавших в кафе «Дархан». По этому факту расследуется уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья или жизни потребителей). Управление Роспотребнадзора по Челябинской области готовит коллективный иск в суд о возмещении вреда заразившимся гепатитом А горожанам.