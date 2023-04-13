Роспотребнадзор готовит иск о компенсациях челябинцам, заразившимся гепатитом в кафе

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области готовит заявление в суд о возмещении вреда горожанам, которые заболели гепатитом А после посещения кафе «Дархан». Все пострадавшие могут присоединиться к иску, сообщает ведомство.

Исковые требования подготовлены на основании федерального закона «О защите прав потребителей», который обязывает предпринимателей возмещать потребителям вред, причиненный жизни и здоровью вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков услуги. До 20 апреля пострадавшие могут присоединиться к иску, обратившись в региональное управление Роспотребнадзора. После 21 апреля, чтобы стать истцом надо будет самостоятельно подать заявление в суд Тракторозаводского района Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вспышка заболевания гепатитом А произошла в Челябинске в январе этого года. В больницу попали не менее 50 человек. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что пострадавшие обедали в кафе «Дархан» на улице Энтузиастов. Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований суд приостановил работу заведения на 60 суток. По факту массовой вспышки инфекционного заболевания следственные органы возбудили уголовного дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья или жизни потребителей).

В январе Роспотребнадзор сообщал, что очаг инфекции гепатита А выявлен еще и в кафе «Аян». Тогда же деятельность заведения приостановил суд на 60 суток.