Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор готовит иск о компенсациях челябинцам, заразившимся гепатитом в кафе

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области готовит заявление в суд о возмещении вреда горожанам, которые заболели гепатитом А после посещения кафе «Дархан». Все пострадавшие могут присоединиться к иску, сообщает ведомство.

Исковые требования подготовлены на основании федерального закона «О защите прав потребителей», который обязывает предпринимателей возмещать потребителям вред, причиненный жизни и здоровью вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков услуги. До 20 апреля пострадавшие могут присоединиться к иску, обратившись в региональное управление Роспотребнадзора. После 21 апреля, чтобы стать истцом надо будет самостоятельно подать заявление в суд Тракторозаводского района Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вспышка заболевания гепатитом А произошла в Челябинске в январе этого года. В больницу попали не менее 50 человек. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что пострадавшие обедали в кафе «Дархан» на улице Энтузиастов. Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований суд приостановил работу заведения на 60 суток. По факту массовой вспышки инфекционного заболевания следственные органы возбудили уголовного дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья или жизни потребителей).

В январе Роспотребнадзор сообщал, что очаг инфекции гепатита А выявлен еще и в кафе «Аян». Тогда же деятельность заведения приостановил суд на 60 суток.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...